اونلاين | كول كورة Fiorentina بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مشاهدة مباراة يوفنتوس bein sport كورة لايف مجانا اليوم

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يستضيف فريق نادي يوفنتوس Juventus vs Fiorentina على أرضية ميدانه ووسط أنصاره فريق فيورنتينا في لقاء يأتي ضمن مباريات الإسبوع الثاني والعشرون Juventus vs Fiorentina لمنافسات الكالتشسو الإيطالي ، ويخوض رفاق رونالدو مباراة اليوم الأحد محتلين صدارة جدول ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مشوار فريق السيدة العجوز للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي حقق لقبة على مدار السنوات الماضية دون أدنى منافسة من أحد الأندية الإيطالية في ظل تراجع العديد من الفرق الكبرى.

وبعد مرور 21 مباراة بالدوري الإيطالي خاضها يوفنتوس جميعاً وحصد منها حتى الآن 51 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن فريق أنتر ميلان أقرب منافسية وصاحب وصافة الترتيب بالمسابقة ، ومنذ بداية الموسم الحالي للدوري الإيطالي تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق الإنتصار في 16 مواجهة بالدوري الذي يحمل لقبه، بينما تعادل في 3 لقاءات، وتلقى اليوفي الهزيمة في مناسبتين خلال مسابقة الدوري الإيطالي ضمن منافسات الموسم الحالي في محاولة منه للإحتفاظ بلقب البطولة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر اليوم الأحد 2020/2/2 في الدوري الايطاليJuventus vs Fiorentina All Goals & Match La Liga 02.02.2020 HD

ويريد أصحاب مباراة اليوم تأكيد إنفرادهم بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع فريق أنتر الذي يخوض مباراة هامة اليوم أيضاً خارج ميدانه أمام فريق أودينيزي ، ومن ناحية أخرى يخوض فريق نادي فيورنتينا مواجهة اليوم خارج ملعبه وهو في المركز 13 بجدول المسابقة برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الفريق صاحب المركز 11 برصيد 27 نقطة ، مما يعنى أن الفريق بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام حاكمل اللقب من أجل الإقتراب أكثر نحو مقدمة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وفي ما يلي يرصد موقع مساحات العديد من أبرز الأرقام والإحصائيات قبل مواجهة ظهر اليوم بين فريق نادي يوفنتوس وفيورنتينا ضمن مبارايات الإسبوع 22 بالدوري الإيطالي ..

* حيث حقق يوفنتوس أكبر إنتصار على حساب فيورنتينا في لقاء أقيم على ميدان الأخير في 17 من مارس موسم 2012 ضمن منافسات الدوري الإيطالي، والتي أنتهت بفوز اليوفي بخماسية نظيفة.

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* بعدما حقق فيورنتينا أكبر إنتصار له على حساب اليوفي في 21 فبراير موسم 1998 بنتيجة 3-0 على حساب فريق السيدة العجوز.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا Juventus vs Fiorentina اليوم الاحد والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا اليوم الاحد الموافق 02 فبراير 2020 في الاسبوع 22 من الدوري الايطالي على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في تمام الساعة 02:30 مساءا بتوقيت السعودية والساعة 01:30 بتوقيت مصر وفلسطين ، وستم نقل الماتش عبر قناة بي ان سبورت 4HD ويتم التعليق على هذا اللقاء بواسطة علي محمد علي .

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مباشر

Juventus vs Fiorentina All Goals & Match La Liga 02.02.2020 HD

يتمنى موقع مساحات مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مباشر ممتعة وقوية اليوم تجمع بين حامل لقب الدوري الايطالي وفريق فيورنتينا صاحب المركز 13 قبل مواجهة الأحد على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) ، ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وفيورنتينا مباشر من خلال موقع مساحات الرياضي الاخباري بشكل مجاني حي يتم وضع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا قبل بداية الماتش مباشرة ، وبالتالي أنتم اليوم على موعد مع لقاء من العيار الثقيل بين أحد كبار كرة القدم الايطالية والتي يحل فيها فيورنتينا ضيفاً على أرضية ميدان فريق يوفنتوس ضمن مباريات الجولة 22 بالدوري الايطالي ، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 ..