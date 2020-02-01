شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى للحسم فى «الجوهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المثيرة بين الأهلى والهلال السودانى المقررة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة بأم درمان، فى ختام مرحلة المجموعات للمجموعة الثانية بدورى أبطال إفريقيا.

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أهمية المباراة أشعلت الأجواء مبكرًا قبل سفر الأهلى إلى السودان، حيث يبحث كل فريق عن تأشيرة التأهل لبلوغ ربع نهائى البطولة، فالأهلى أمامه فرصتان لتحقيق هدفه، حيث يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الهلال والنجم الساحلى التونسى، بينما تم إقصاء بلاتينيوم الزيمبابوى برصيد نقطة وحيدة. والنجم يستقبل بلاتينيوم فى مباراة تقام بنفس التوقيت على ملعب رادس. ويكفى بطل مصر التعادل ليحصل على نقطة، تضمن له التأهل للدور التالى، بينما سيكون الفوز وحده هو ما سيصعد بالهلال دون انتظار نتيجة مواجهة النجم وبلاتينيوم فى تونس. وحرصت أعداد من جماهير الأهلى فى السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة وهتفت للاعبين والجهاز الفنى، وطالبتهم بالصعود إلى ربع نهائى البطولة الإفريقية. وترافق بعثة الأهلى أعداد من قوات الشرطة والجيش السودانى التى كانت فى انتظاره بمطار الخرطوم، لتأمين البعثة، ورافقت القوات الحافلة من مطار وكذلك أمام فندق الإقامة وخلال التنقل لخوض التدريبات خلال فترة التواجد هناك، لتجنب حدوث أى احتكاك بالبعثة. تحضيرات الأحمر شهدت حالة من التركيز الشديد، حيث ركز رينيه فايلر المدير الفنى على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، سواء فى البطولة المحلية أو مواجهة النجم الساحلى الأخيرة التى حقق فيها الفوز بهدف نظيف، وذلك لتجنب تكرارها اليوم، كما حثهم على استحضار الروح التى تميز الفريق فى كل مشاركاته، خصوصا الإفريقية، من أجل حسم التأهل والاستمرار فى البطولة. كان الأحمر قد فاز على الهلال 2-1 عندما التقى الفريقان بالقاهرة فى ديسمبر الماضى وسجل حسين الشحات ورمضان صبحى الهدفين، قبل أن يدرك أطهر الطاهر هدف تقليص الفارق لفريق الموج الأزرق فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

يغيب عن الأهلى فى المباراة عدد من اللاعبين، فسيفتقد المارد الأحمر رمضان صبحى ومحمد محمود وحمدى فتحى وسعد سمير بداعى الإصابة، وسيغيب عن القائمة حسام عاشور وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية. وينتظر أن يخوض الفريق اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول، وفى الوسط سيتواجد عمرو السولية بجانب أليو ديانج، وأمامهما محمد مجدى «أفشة» وحسين الشحات ووليد سليمان، وسيقود الهجوم جونيور أجايى. على الجانب الآخر، يدخل الهلال السودانى، الذى يقوده الطاهر النقر، المدير الفنى الذى تولى المهمة بعد رحيل حمادة صدقى، اللقاء متسلحًا بعاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الذى يعد الحل الوحيد أمام الفريق للتأهل، حيث يحتل المركز الثالث بالمجموعة، ويراهن النقر على نجم الفريق أطهر الطاهر، صاحب الـ25 عامًا، والذى يعتبر من العناصر المميزة ومواطن القوة لدى الفريق السودانى لنشاطه الهجومى المميز وقدرته على ترجيح كفة فريقه فى الأوقات الصعبة. وترك أطهر الطاهر بصمة قوية مع الهلال فى دور المجموعات بأهدافه المميزة عندما سجل أمام النجم الساحلى فى واحدة من المباريات الصعبة والمهمة التى فاز بها الفريق السودانى خارج أرضه وعاد بـ3 نقاط ثمينة للغاية من تونس، فضلًا عن هدفه فى الأهلى رغم الخسارة بالقاهرة (1-2)، وذلك نتيجة لتقدمه وزيادته فى الجانب الهجومى وقيامه بدور المساند للخط الأمامى بقدر كبير من الإتقان.

شارك الطاهر فى كل مباريات دور المجموعات كاملة حتى لقاء اليوم، سجل هدفين وصنع هدفا، بمجموع دقائق لعب 450 دقيقة. كما وعد رئيس نادى الهلال السودانى، أشرف سيد أحمد الكاردينال، لاعبى فريقه بمكافأة «استثنائية» وغير مسبوقة، فى حال فوزهم على الأهلى.