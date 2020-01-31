محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: قرر النادي الأهلي تخصيص مبلغ شهري للاعب مؤمن زكريا لمساندته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا. وعلم الخليج 365 أن الأهلي أرسل خطابا رسميًا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف الدفعات المالية لمؤمن زكريا. Advertisements وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قرر الاستمرار في دعم ومساندة مؤمن زكريا بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعب غير المقيد بقائمة الفريق. ويتمنى مؤمن استعادة عافيته والعودة للملاعب من جديد. يذكر أن مؤمن كشف بعد انتهاء الموسم الماضي في لقاء تلفزيوني عن تعرضه لمرض يحتاج لأشواط طويلة من العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرك جديد من الأهلي بشأن مؤمن زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.