شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل قطار ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم بالدورى الإنجليزي، بعدما فاز على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب «لندن»، والمؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة البريمييرليج.

ونجح الريدز في تحقيق الفوز على جميع أندية الدوري الإنجليزي الـ19 لأول مرة في تاريخ النادى، حيث وصل ليفربول بذلك إلى 41 مباراة بدون هزيمة في البريمييرليج، وفاز في 22 مباراة هذا الموسم وتعادل مرة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد في الدور الأول.

ويستهدف أبناء الألمانى كلوب إنهاء الموسم بدون هزيمة وتكرار إنجاز أرسنال تحت قيادة أرسين فينجر في موسم 2003 /2004، عندما اقتنص لقب الدورى الإنجليزى بدون هزيمة.

واقترب ليفربول من معانقة لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتى الوصيف.

من جانبه، أبدى كلوب سعادته بتحطيم فريقه الأرقام القياسية هذا الموسم قائلًا: «ما قدمه اللاعبون مذهل وحسب، لأنه من الصعب الفوز بمباريات الدورى، لكن نحن فزنا على جميع الفرق، وهذا صعب وإنجاز مذهل للغاية».

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وأضاف المدير الفنى الألمانى: «أنا سعيد فقط بالنقاط الثلاث، فريق واحد استحق الفوز وكان نحن، كان بإمكاننا أن نؤدى بشكل أفضل ببعض اللحظات وتوجب على اليسون القيام بتصديات عدة».

واختتم: «لم نستحوذ على المباراة بشكل تام لأنه من الصعب اللعب أمام فريق قوى ومنظم دفاعيًا، لكن على ما أعتقد أنه لنصف ساعة تقريباً لم يحصلوا على أي هجمة».

في نفس السياق، أشادت الصحف الإنجليزية بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وفريق ليفربول، بعدما تسبب في فوز فريقه على وست هام، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وقاد الريدز لاقتناص ثلاث نقاط جديدة.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» في عنوانها: «صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخى»، مشيرة إلى أن الفرعون لعب دورًا كبيرًا في فوز فريقه ليفربول على حساب فريق وست هام، كما أنه ساهم في فوز تاريخى لمصلحة فريقه، حيث نجح الريدز في تحقيق الفوز على جميع أندية الدورى الإنجليزى خلال هذا الموسم، وهو أمر تحقق للمرة الأولى في تاريخ «الريدز» خلال مبارياته بالبريمييرليج.

فيما كتبت صحيفة «ذا صن»: «الهدف الـ16»، مضيفة أن صلاح نجح في الوصول للهدف الـ16 له هذا الموسم حيث سجل 12 هدفًا في الدورى الإنجليزى خلال هذا الموسم ليواصل الاقتراب من هداف المسابقة جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى الذي يتصدر الترتيب بـ17 هدفا، حيث يواصل تألقه هذا الموسم.

وعنونت صحيفة «ميرور»: «صلاح يحافظ على هيمنة ليفربول»، مشددة على أن مو نجح في الحفاظ على هيمنة فريقه بالدورى الإنجليزى هذا الموسم بعدما حقق «الريدز» انتصاره الـ23 خلال هذا الموسم من أصل 24 مباراة.

وقالت صحيفة «مترو» في عنوانها: «رقم قياسى لليفربول»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو الأول في تاريخ ليفربول طوال مشاركاته في البطولة المحلية.