اونلاين | رابط kora star مشاهدة مباراة ديربي مانشستر بث مباشر أونلاين لايف كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي يلا شوت

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وسيتطلع سيتي لتحقيق فوزه السابع عشر توالياً في المسابقة، إذ لم يخسر في 16 مباراة (12 فوزاً و4 تعادلات) منذ خسارته أمام يونايتد بالذات في الدور الرابع من المسابقة في أكتوبر عام 2016، وحقق خلال هذه السلسلة اللقب مرتين في العامين الماضيين.

وستكون المهمة صعبة للشياطين الحمر أمام بطل إنجلترا في العامين الأخيرين، لا سيما في ظل غياب مهاجمهم وهدافهم ماركوس راشفورد الذي سيبتعد لما يقارب الثلاثة أشهر بداعي شِعر في أسفل ظهره.

وسيدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي من كأس إنجلترا الأحد بفوزين سهلين، إذ تفوّق سيتي على ضيفه فولهام من الدرجة الأولى 4-0 ويونايتد على مضيفه ترانمير روفرز من الثانية 6-0.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الأربعاء 29 يناير:

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عند الساعة 22:45 على قنوات بي إن سبورت 2 وبي إن سبورت 4K بتعليق يوسف سيف وبي إن سبورت 11.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

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وخسر مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي 3-1 مما يجعل المهمة صعبة جداً في لقاء العودة الذي سيجري على أرض سيتي.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يصالحه جماهيره من خلال إياب نصف نهائي كأس الرابطة بعد نتائجه المتواضعة في الدوري الممتاز والتي جعلته يقبع بالمركز الخامس بفارق 17 نقطة عن جاره الوصيف.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة HD2.

يستقبل مانشستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وستكون مهمة الشياطين الحُمر صعبة لتعوض الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 2، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق يوسف سيف، وتنطلق صافرة البدية بتمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

خسر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره في أولد ترافورد بنتيجة 3/1، وسيدخل السيتي المواجهة وهدفه تحقيق الفوز رقم 17 على التوالي، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4، وكانت آخر هزيمة له أمام اليونايتد بالدور الرابع في شهر أكتوبر لموسم 2016، وتمكن من حصد اللقب لمرتين على التوالي في 2017 و2018.

وسيكون بطل الدوري في مهمة صعبة، خاصةً مع غياب أبرز نجومه ماركوس راشفورد الذي سيتغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ثلاث أشهر بداعي الإصابة في ظهره.

كانت آخر لقاءات السيتي في الرابطة الإنجليزية أمام مضيفه فولهام الذي يلعب في الدرجة الأولى، وانتهت نتيجة المواجهة برباعية نظيفة لصالح الضيوف، بينما فاز يونايتد على مضيفه ترانميز روفرز بنتيجة كبيرة ستة أهداف دون رد.