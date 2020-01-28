اونلاين | يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال طاجيكستان بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش أهلي جدة ahly TV

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تقام الثلاثاء مباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبه لحساب مباريات الدور الإقصائي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقان للمباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

مباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبه الإيراني

البداية مع فريق النادي الاهلي الذي سيفتقد في المباراة مهاجمه السوري عمر السومة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها يوم الخميس الماضي ضد فريق نادي الرائد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسوف يتأهل الفريق الفائز من المباراة إلى المجموعات وسيلعب إلى جانب أندية الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والفائز من مباراة العين الإماراتي وبونيودكور الأوزبكي .

وكان الاهلي قد وصل إلى الملحق الآسيوي المؤهل للمجموعات بفضل إحتلاله المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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فيما يلعب فريق نادي استقلال دوشنبه ممثل طاجيكستان بعد عبوره عقبة فريق نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الدور التمهيدي الاول بهدف سجله نجم الفريق اليشر دزهاليلوف .

توقيت متابعة مباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبه

تنطلق مباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبه على الهواء مباشرًة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبه

تنقل مباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبه عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي سيرصدها لكم موقع الخليج 365 الرياضي قبل إنطلاقة المباراة