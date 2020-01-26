مروان محسن و«الشحات» يقودان هجوم الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة مساء اليوم على استاد السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد الشيخ – أجايي – حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

وعلى دكة البدلاء: شريف إكرامي – أحمد فتحي – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – أيمن أشرف – أليو بادجي – محمود متولي.

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