اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول مساء اليوم الأحد خارج ملعبه منافسه شروزبري، ضمن مباريات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليفربول نجح في التأهل للدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد انتصاره على جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفٍ نظيف.

ويأمل الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول في تحقيق الفوز على منافسه شروزبري الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي للوصول بعيداً في المسابقة المحلية.

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سيناريو مباراة ليفربول وشروزبري يُعاد مرة أخرى

بعد 24 عاماً من آخر مواجهة بين ليفربول وشروزبري في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، سيعود الفريقان لمواجهة بعضهما البعض من جديد.

ليفربول واجه منافسه في مباراة اليوم شروزبري مرة وحيدة في مسابقة كأس الاتحاد بالدور الرابع، وكانت في الثامن عشر من شهر فبراير من عام 1996، ونجح الريدز وقتها في الفوز برباعية نظيفة.

التاريخ يعيد نفسه مجدداً في مباراة اليوم، حيث سيلعب ليفربول خارج أرضه أمام شروزبري على نفس الملعب وفي نفس الدور -الدور الرابع-، فهل ستتكرر النتيجة؟ أم الفريق المستضيف سيكون له رأيُ آخر؟