رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم الأحد 26/1/2020 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم الأحد 26/1/2020 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 26/يناير/2020 - 12:42 ص
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الاهلي والنجم الساحلي
علاء خليف
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ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز على حساب النجم الساحلي من اجل زيادةفرصه في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، بعدما تعقد موقفه في المجموعة بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ستارز بنتيجة 1-0 وتساويه مع النجم في صدارة المجموعة بـ 9 نقاط لكل منهما.
ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي:
1- النجم الساحلي 9 نقاط
2- الهلال السوداني 9 نقاط
3- الأهلي 7 نقاط
4- بلاتينيوم ستارز 2 نقطة.
موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم الأحد:
تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد الموافق 26 / 1 / 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ستاد "السلام بالقاهرة.
التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجم الساحلي اليوم:
تشهد قائمة الأهلي أمام النجم الساحلي الظهور الأول لصفقة الأحمر الجديدة المهاجم السنغالي أليو بادجي، ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي مباراة النجم الساحلي بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعه – ياسر إبراهيم – علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج- محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – جونيور أجاي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي:
تذاع مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال إفريقيا، في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الافريقي، وتذاع مباراة الأهلي عبر قناة bein sports hd 1 بتعليق خليل البلوشي
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