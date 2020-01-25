رياضة | فالنسيا يذيق برشلونة مرارة الهزيمة ويضرب كيكي سيتين في مقتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يذيق برشلونة مرارة الهزيمة ويضرب كيكي سيتين في مقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة الإسباني خسارة مريرة اليوم أمام مضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، في المباراة التي شهدها ملعب ميستايا.

جاء هدفي المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم لاعب برشلونة جوردي ألبا لفالنسيا بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 48، قبل أن يضيف ماكسي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ظهر برشلونة مفككاً وغير مترابطاً طوال أحداث المباراة، في ظل سيطرة تامة من أصحاب الأرض، وذلك بالرغم من السيطرة التامة على الكرة من جانب الفريق الكتالوني.

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ورغم تفوق برشلونة في التسديدات على الخفافيش، إلا أن معظم تسديدات برشللونة ذهبت أدراج الرياح، حيث سددوا على المرمى 3 كرات من أصل 10 تسديدات، مقابل 5 لفالنسيا من أصل 7 تسديدات.

كالعادة إرتدى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن ثوب الإجادة في المباراة، بعد أن أنقذ فرصاً محققة من جانب لاعبي فالنسيا، أخطرها ركلة الجزاء التي أضاعها ماكسي جوميز في الدقيقة 12.

كما لم تؤت تغييرات كيكي سيتين بثمارها، حيث أشرك أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش والشاب أليكس كولادو، بدلاً من آرثر ميلو وفرانكي دي يونج وأنسوا فاتي على الترتيب.

بهذه الهزيمة يتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 43 ويبقى متصدراً، لكنه أعطى الفرصة لغريمه ريال مدريد لإعتلاء الصدارة غداً عندما يواجه بلد الوليد، بينما إرتفع رصيد فالنسيا للنقطة 34 ويتقدم للمركز الخامس.