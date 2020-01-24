شاهد الأن..مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني لرجال كرة اليد اليوم نظيره المنتخب الجزائري، وتحديدًا في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب ستاد رادس التونسي، الذي تتسع مدرجاته لاستيعاب ١٣ ألف متفرج في الدور قبل النهائي للبطولة، فيما يلتقي المنتخب التونسي مع منافسه منتخب أنجولا في مباراة الطرف الآخر للدور قبل النهائي، الذي يقام في الساعة السادسة بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت القاهرة.

يسعى رجال فراعنة اليد اليوم لمواصلة انتصاراتهم ونتائجهم القوية في البطولة، وتحقيق فوز يريح الأعصاب على المنتخب الجزائري العائد بقوة لمستواه المعهود في حقبتي الثمانينات وتسعينات القرن الماضي قبل المباراة النهائية الحاسمة بعد غد التي يتوقع جميع خبراء اللعبة أن تكون بين منتخبي مصر وتونس، التي سيتأهل الفائز منهما فقط إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو المقبل، إضافة لإحراز اللقب الأفريقي والتأهل إلى بطولة العالم للرجال التي

تنظمها مصر عام ٢٠٢١.

حرص المدير الفني لمنتخب الوطني الإسباني روبيرتو جارسيا علي توجيه لاعبيه في الاجتماع الفني ليلة المباراة على عدم إضاعة الفرص السهلة والتركيز في خطة اللعب مشددًا على ضرورة إتساع فارق الأهداف من بداية المباراة تجنبًا للشحن الجماهيري من الجماهير التونسية للمنتخب الجزائري التي ستسانده أملًا في مواجهة الجزائر في النهائي الأحد المقبل.

يمثل منتخب مصر في مباراة اليوم كل من: كريم هنداوي وعصام الطيار في حراسة المرمى، وأحمد خيري في مركز صانع الألعاب، وأكرم يسري بالتبادل مع محمد سند في مركز الجناح الأيمن، ويحيي خالد وأحمد الأحمر في مركز الظهير الأيمن، وعلي زين بالتبادل مع يحيى الدرع وحسن قداح في مركز الظهير الأيسر، وعمر الوكيل بالتبادل مع أحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر.

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كان منتخب مصر تأهل للمربع الذهبي بعد فوزه

في دور الثمانية الذي أقيمت مبارياته بنظام دوري المجموعة على كل من الجابون ١٧/٣٦ ثم على أنجولا ٢٦/٣٣ ليتأهل للدور قبل النهائي لمواجهة منتخب الجزائر ثاني المجموعة الثانية. وصرح حسبن زكي المدرب العام لمنتخب مصر أن الجهاز الفني درس لاعبو الجزائر جيدا لوضع أسلوب اللعب المنافس للفوز بالمباراة خاصة وأن منتخب الجزائر يقوده المدير الفني الفرنسي المخضرم ألان بورت والمدرب السابق للمنتخب التونسي.

وأوضح زكي أن منتخب الفراعنة يتطلع بقوة لتخطي عقبة الجزائر في قبل نهائي اليوم وإنهاء المباراة بفارق أهداف مبكرا تجنبا للدخول في حسابات معقدة أمام منتخب الجزائر المتحفز . فيما أكد هاني الفخراني المدرب العام للفراعنة أن مواجهة الجزائر صعبة بعد التطور الملموس في طريقة لعب لاعبيه المحترفون في الدوري الفرنسي بالإضافة إلي أن حارس مرماه خليفة بن غضبان هو حارس فريق فيسبيريم المجري بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الدولية والمواقف الصعبة ولكن لدينا ثقة كاملة في لاعبينا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم قبل مواجهة تونس الأحد المقبل في النهائي الحاسم بعد غد الأحد.

شاهد الأن..مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد