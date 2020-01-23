الأهلي المصري يعير أزارو للاتفاق السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

رأفت قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022 بالمنتخبات العربية فجاءت في مجموعات في متناول يدها نسبياً، في حين يمكن اعتبار المجموعة السابعة حديدية نظراً لوقوع الكاميرون وساحل العاج وجهاً لوجه فيها.

وجاءت مجموعات المنتخبات العربية على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا.

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.

على صعيد متصل، قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات، وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات، لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات، مشدداً على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوى اللاعبين فنياً وبدنياً، فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات، لتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم.

على خط آخر، أعلن مسؤولو الأهلي المصري اتفاقهم مع نادي الاتفاق، على إعارة وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر للنادي السعودي، حتى نهاية الموسم، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يتقاضى أزارو 600 ألف دولار، خلال مدة الإعارة، بينما يحصل الأهلي على 400 ألف دولار، مع عدم وجود بند لأحقية الشراء.

وأنهى وليد أزارو اتفاقه المادي مع الاتفاق السعودي، كما أنهى الأهلي كل الإجراءات التعاقدية، ومن المنتظر أن يطير اللاعب للسعودية خلال الساعات المقبلة، للانضمام لفريقه الجديد.

وأرسل الاتفاق السعودي عرضًا رسميًا لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد استقرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالي أليو بادجي، الذي تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 أعوام ونصف العام، تبدأ من الشهر الجاري.

وظهر وليد أزارو ب«جبيرة في اليد»، أثناء أداء تدريبات بالجري حول الملعب، عقب فقرة الجيم، التي خضع لها على هامش تدريب الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

على صعيد مختلف، استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إقامة الانتخابات المقبلة يوم 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، لاسيما أن اللائحة تنص على إقامة الانتخابات، عقب دورة الألعاب الأولمبية، التي تنتهي منتصف أغسطس المقبل.

وحصلت اللجنة على وعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمد بقرار التعيين لمدة شهرين، لينتهي عمل اللجنة في سبتمبر المقبل، بدلاً من يوليو/ تموز بسبب دورة الألعاب الأولمبية.