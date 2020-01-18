اونلاين | «يلا شوت» Manchester City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

وتحدث جوارديولا عن مواجهة كريستال بالاس في المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس وقال: “المباراة ستكون قوية خاصة أننا نواجه فريقًا يمتلك إمكانيات كبيرة ومدرب مخضرم مثل روي هودجسون.”

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وعن مدرب كريستال بالاس قال جوارديولا :”استمرار روي هودجسون فى التدريب؟ هذا رائع له، ربما لإنه يشعر بملل البقاء فى المنزل، تريد أمر مختلف، منافسين، مباريات، لهذا هو و المُدرّبين الكبار مازالوا فى العمل.”

وعن تألق رياض محرز مؤخرًا قال: “رياض محرز يقدّم أفضل أداء له منذ وصوله إلى مانشستر سيتى، لإنه يلعب بإنتظام، كل لاعب يريد الشعور بالمباريات، هو يقدّم أداء رائع، حاسم أمام المرمى، لدى دائمًا شعور إنه سيسجّل عندما تتاح له فرصه”.

وتابع جوارديولا قائلا “:ليروى سانى مازال لم يتدرّب معنا، لكنه يتحسّن و إيمريك لابورت قام بأسبوع تدريب آخر معنا، الجميع جاهز بإستثناء ليروى سانى و ولابورت، الأخير لن يكون معنا غدًا.”

واختتم جوارديولا قائلا :”أعتقد إننا نقدّم موسم جيد، بالطبع إفتقدنا الإستمراريه فى البدايه، لكن فى العمل نحن نقوم بعمل جيد، باستثناء إذا قرر مانشستر سيتى إقالتى، أنا هنا الموسم القادم، 100% ”

وفي باقي مباريات اليوم يلتقي كل من واتفورد ضد توتنهام في الثانية والنصف عصرًا، و5 مباريات أخرى في الخامسة بخلاف مانشستر سيتي وكريستال بالاس تجمع أرسنال مع شيفيلد يونايتد وبرايتون مع أستون فيلا ووست هام ضد إيفرتون ونورويتش مع بورنموث وساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون، ثم نيوكاسل ضد تشيلسي في السابعة والنصف، وتختتم الأحد بمباراتي بيرنلي ضد ليستر سيتي ومباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.