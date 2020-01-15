اونلاين | kora star مشاهدة مباراة السعودية وسوريا بث مباشر full hd مجانا مشاهدة مباراة السعودية وسوريا لايف HD الاسطورة

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مشاهدة مباراة السعودية ضد سوريا بث مباشر كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند مشاهدة مباراة السعودية وسوريا

السعودية وسوريا بث مباشر

يواجه اليوم الاربعاء المنتخب السعودي لأقل من 23 سنة نظيره المنتخب سوري على ملعب تاماسات بـ تايلاند برسم الجولة ثالثة من مجموعة ب ، في تمام ساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

ينقل مباشرة على قناة بين سبورت 4 HD و الكأس 6 HD.

مشاهدة مباراة السعودية ضد سوريا بث مباشر كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند

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تعادل منتخب اليابان مع نظيره منتخب السعودي بهدف لمثله ، اليوم الخميس في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في تايلاند والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

دخل الفريقان الشوط الاول بنهج الدفاعي وكادت السعودية أن تفتح تسجيل في الشوط الاول غير أن حظ لم يكن حليفها .

ومع بداية الشوط بادرت السعودية إلى تسجيل عبر نجمها أيمن شفيق الخليف في الدقيقة 48 ، ولم تنتظر اليابان كثيرا لتعدل نتيجة عبر لاعب ريوتارو ميشينو في الدقيقة 56 ، وسجل المنتخب السعودي هدف قاتل في أنفاس الاخيرة من المباراة عن طريق عبر الرحمن عبد الله غريب ليهدي المنتخب السعودي ثلاث نقاط .

وبعدا هذا التعادل رفعت السعودية رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الاول مناصفة مع قطر وسوريا واليابان والسعودية

مشاهدة مباراة السعودية وسوريا

السعودية وسوريا بث مباشر