مجدي عبدالغني يكشف عن عقوبات «الفيفا» على كهربا.. ويؤكد: «ده مش مارادونا»

كشف مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة السابق، عن موقفه بشأن اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثاً للقلعة الحمراء مع بدء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبدالغني، في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، إن عقد كهربا مع الزمالك كان سليما 100%، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم بتوقيع عقوبات على اللاعب نظراً لفسخ العقد من طرف واحد .

وأكد عضو اتحاد الكرة السابق أن كهربا لم يهرب من الزمالك، موضحاً أن ما فعله كان خطأ، لذلك سيتم توقيع عقوبات مالية عليه من قبل الفيفا.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن القلعة الحمراء ليست طرفاً في أزمة كهربا مع الزمالك.

وأضاف عبد الغني أن كهربا ليس اللاعب المميز ولا بديل عنه، مشيراً إلى أن الأهلي يمتلك عدداً من اللاعبين المميزين أبرزهم وليد أزارو، بالرغم من بقائه على دكة البدلاء، مؤكداً: "كهربا لاعب عادي مش مارادونا".

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وفي الـ 13 من ديسمبر الجاري، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسمياً مع اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير المقبل.

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إن تعاقده مع كهربا جاء بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع نادي ديسبورتيفو دي افيس البرتغالي بالتراضي.

وكان اتحاد الكرة قد وافق على قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" في قائمة النادي الأهلي الشتوية بداية من يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اتحاد الكرة تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، حيث تم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها.

وأضافت الصحيفة أن تعاقد الأهلي مع لاعب المنتخب الوطني سليم، مشيرة إلى أن ما يتردد بشأن قيد كهربا في قائمة نادي الزمالك غير صحيح، حيث أن الفيفا أكد ذلك الأمر.