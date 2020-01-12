اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم| real madrid vs atletico madrid live| بث مباشر ريال مدريد ضد اتلتيكو| نتيجة مباراة الريال

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 يلتقي قطبا العاصمة الإسبانية مدريد ريال مدريد وأتلتيكو الأحد لحساب المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك في أحضان ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، إذ صعد الفريق الملكي للمباراة تلك بعد عبوره نظيره فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، فيما تمكن الأحمر من قلب الطاولة على برشلونة بنفس النتيجة لكن الأخير سجل هدفين، ليضربا موعدا مهما لديربي مدريد خارج إسبانيا.real madrid vs atletico madrid live stream

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 الفريق الملكي أبهج متابعيه بضرب فالنسيا الذي كان سبق وتعادل معه منذ أسابيع ببطولة الدوري سلبيا، فرغما من غياب كريم بنزيما وجاريث بيل وإيدن هازراد وماركو أسينسيو، لكن زين الدين زيدان مدرب الفريق استنسخ توليفة رائعة بوسط الملعب استطاع بها القضاء على خفافيش الميستايا، فيما كان الفريق الكتالوني على مقربة من الفوز بعد التقدم بهدفين على الروخي عن طريق ليونيل ميسي لكن ريمونتادا رجال دييجو سيميوني أنهت كل شيء في غضون دقائق معدودة.real madrid vs atletico madrid live stream

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 وتقابل الفريقان من قبل في 195 مواجهة بمختلف البطولات، إذ فاز ريال مدريد على نظيره أتلتيكو في 101 مباراة، فيما فاز الروخي بلانكوس في 48 لقاء آخر، وتعادلا في 46 مباراة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 تذاع المباراة عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية 1-3.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 يتولى التعليق فارس عوض – فهد العتيبي.

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يتولى الصافرة الحكم سانشيز مارتينيز.