شكرا لقرائتكم عبدالله السعيد يطرق باب المائة.. شباك الحدود على موعد مع دخول التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بكل لهفة وشوق الثانية والنصف من ظهر اليوم الخميس، حيث سيواجه فريقه بيراميدز نظيره حرس الحدود فى اطار منافسات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم
ويحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على غريمه حرس الحدود فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب "ستاد حرس الحدود ( المكس)"، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى الممتاز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بينما يأتى حرس الحدود فى المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة .
وتعتبر شباك حرس الحدود على موعد مع السعادة حال تمكن عبد الله السعيد من تسجيل الهدف رقم 100 ليكون ضيفا جديدا بدخوله نادى المائة، ليكون تاسع لاعب محلى يتخطى الـ 100 هدف فى مسيرته التهديفية مع الأندية المصرية فى المسابقة المحلية الأغلى .
الساعات القليلة القادمة والاولى من العام الميلادى الجديد 2020، تحمل أخبار سارة ومفاجات كبيرة للعملاق عبد الله السعيد، حيث ستكون مباراة فريقه أمام مضيفه حرس الحدود شاهدة على هدفه الأفضل فى مشواره الكروى حال ما تمكن من تسجيل الهدف رقم 100 فى شباك الفريق السكندرى لينضم إلى قائمة عظماء.
السعيد المولود فى 13 يوليو 1985 وعمره 34 سنة، بمحافظة الإسماعيلية، والذى انتقل مؤخرا إلى بيراميدز فى يناير الماضى، بعد رحيله عن الأهلى وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندى ثم أهلى جدة السعودى ومن قبل هذا كله دافع عن ألوان الدراويش منذ بداياته الكروية، وصاحب الفوز بألقاب محلية عديدة أبرزها بطولة الدورى الممتاز 3 مرات، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، و4 كاس السوبر المحلى، وبطولة واحدة لكاس مصر، ولقب للكونفدرالية ولقبين للسوبر الأفريقى ونال أحسن لاعب فى عام 2016، قد وصل لهدفه رقم 99 فى مرمى وداى دجلة بالدورى المصرى فى الدقيقة 75 من ضربة جزاء وينتظر بفارغ الصبر الهدف المئوى، ليحتل صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 9 أهداف.
ويدخل السعيد فى قائمة عظماء الكرة المصرية الثمانية الذين سيصبحون تسعة بانضمامهم وهم من أثروا الكرة المصرية بـ 100 هدف محليا، حيث يتربع حسن الشاذلى صدارة الهدافين فى تاريخ الدورى بعدما سجل 187 هدفًا، فيما سجل حسام حسن 168 هدفًا، ومصطفى رياض (الترسانة) 123 هدفًا، السيد الضظوى (المصرى - الأهلي) 112 هدفًا،و محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف، أحمد الكأس (الأوليمبى – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف، ومحمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف، وجمال عبد الحميد لاعب الأهلى والزمالك (101) هدف.
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