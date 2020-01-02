شكرا لقرائتكم عبدالله السعيد يطرق باب المائة.. شباك الحدود على موعد مع دخول التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بكل لهفة وشوق الثانية والنصف من ظهر اليوم الخميس، حيث سيواجه فريقه بيراميدز نظيره حرس الحدود فى اطار منافسات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

ويحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على غريمه حرس الحدود فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب "ستاد حرس الحدود ( المكس)"، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى الممتاز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بينما يأتى حرس الحدود فى المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة .

وتعتبر شباك حرس الحدود على موعد مع السعادة حال تمكن عبد الله السعيد من تسجيل الهدف رقم 100 ليكون ضيفا جديدا بدخوله نادى المائة، ليكون تاسع لاعب محلى يتخطى الـ 100 هدف فى مسيرته التهديفية مع الأندية المصرية فى المسابقة المحلية الأغلى .

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