شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير السعودية تحرج رونالدو بعد ضياع السوبر.. فيديو والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 أحرجت جماهير السعودية، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي عقب هزيمة فريقه أمام لاتسيو، وضياع لقب السوبر الإيطالي الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقامت الجماهير بالهتاف للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونه الإسباني، عقب المباراة وظهروا من المدرجات في مشهد كيدي لرونالدو الذي قام بالتلويح بيده كرد فعل على الهتافات. ولم يظهر رونالدو ، أي رد فعل سلبي تجاه الجماهير التي حاولت استفزازه بل شاور بيده وتظهر عليه علامات الضيق بسبب وداع كأس السوبر الإيطالي.

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