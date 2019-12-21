اونلاين | "كورة لايف" MATCH Al Hilal مشاهدة مباراة الهلال ومونتري بث مباشر Saudi Arabia يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال في موندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة لايف" MATCH Al Hilal مشاهدة مباراة الهلال ومونتري بث مباشر Saudi Arabia يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال في موندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المتوقع أن يعتمد رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال على التشكيل الأساسي للفريق الذي خاض به لقاء فلامينجو في نصف النهائي، بإستثناء أندريه كاريلو الذي يغيب بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة اليوم :

عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، الدوسري، جوميز.

Advertisements

موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي

تنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة،

والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والسادسة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.