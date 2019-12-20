- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس بـ "العربي" أمام لاتسيو في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم عن قمصان الفريق التي ستواجه نادي لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي الأحد المقبل 22 ديسمبر في ملعب جامعة الملك سعود.
وحملت قمصان يوفنتوس أسماء اللاعبين باللغة العربية في خلفية القميص، في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الكرة العاليمة لناد أوروبي.
ومن المتوقع يرتفع حجم مبيعات قمصان اليوفي في المملكة على هامش لقاء السوبر الإيطالي ضد لاتسيو.
وصرح جورجي ريتشي مسئول الإيردات في نادي يوفنتوس أن النادي أقدم على هذه الخطوة من أجل أغرض تجارية.
وأضاف ريتشي: " يسعى يوفنتوس لتوسعة رقعة مشجعيه عبر أنحاء العالم المختلفة،".
ويلتقي يوفنتوس بطل الدوري مع نادي لاتسيو بطل الكأس في بطولة كأس السوبر الإيطالي الأحد المقبل في المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس بـ "العربي" أمام لاتسيو في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.