سيد عبد الحفيظ : سموحة يعاني كثيراً من التحكيم بالدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالدوري، أن سموحة هو الفريق الوحيد الذي يعاني كثيراً من التحكيم في الدوري.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته عقب لقاء الأهلي والإسماعيلي الذي انتهى لصالح الأحمر بهدف نظيف ، أنه هناك حكام صفوة في

مصر وعندما يديروا المباريات تسير الأمور بشكل جيد.وشدد عبد الحفيظ، على تحمل ناديه الأمور التحكيمية، مشيراً إلى ضرورة بتطبيق تقنية الفيديو لمساعدة الحكام في القرارات.

الفريق الوحيد الذي يعاني من التحكيم هو

سموحة على مدار جولتين أو ثلاثة.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قد قررت فرض عقوبات على ابراهيم حسن مدير الكرة في سموحة بالإيقاف 6 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، كذلك فرض الغرامة المادية ذاتها على حسن مصطفى مدرب الفريق السكندري وإيقافه 8 مباريات، بعد تقرير الحكم الخاص بلقاء سموحة وأسوان بالدوري مؤخراً.

