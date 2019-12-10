اونلاين | live|مشاهد مباراة برشلونة ضد انتر بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

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يستعد نادي برشلونة الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء Barcelona VS Inte milan

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA GPAL ضد نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب جوزيبي مياتزا.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم بدوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA STAR ضد نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق عصام الشوالي.

بث مباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم بدوري أبطال أوروبا