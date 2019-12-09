رياضة | بارتوميو يحسم موقف ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يحسم موقف ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني فكرة التخلي عن النجم التشيلي أرتورو فيدال، خلا فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف بارتوميو عن نيته، في حدث صحفي أجرته صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية، قبيل مواجهة برشلونة مع إنتر ميلان في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو: " لاوتارو مارتينيز مهاجم من الطراز الرفيع، لكنه ليس السبب بمفرده في تصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي، الفريق كله يؤدي جيداً".

وتابع: " فكرة بيع لاعبين في يناير مرفوضة، الفريق بحاجة لجميع اللاعبين الآن، لدينا بعض التوازن على مستوى الافراد".

وأضاف: " بذلنا المستحيل لضم نيمار، أخبرونا في باريس أنه سيكون متاحاً، لكن في النهاية لم نتفق".

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وإستطرد: " كانت لديه رغبة في الرحيل عام 2017، وصلنا شيك بمبلغ 222 مليون يورو وقتها، بالتالي لم يكن في وسعنا فعل أي شئ".

وواصل: " الجماهير هنا في كتالونيا محظوظون بميسي، إنه لا يعوض، يمكن ألا يكون موجوداً ضد إنتر ميلان، لدينا مباراة صعبة ضد ريال سوسيداد، قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد".

وأتم: " أرغب في الأبقاء على ميسي مدى الحياة، هو يريد البقاء ونحن نريد ذلك".

ويزور نادي برشلونة غداً الثلاثاء ملعب سان سيرو لمواجهة إنتر ميلان في الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الكتالوني قد حسم تأهله منذ الجولة الماضية في صدراة المجموعة أمام بوروسيا دورتموند الألماني.