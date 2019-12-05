السعودية تخطف فوزًا مثيرًا أمام قطر بهدف وتتأهل لنهائي خليجي 24

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره القطري (العنابي) اليوم الخميس في مباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة على استاد "الجنوب" في الدوحة.
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.
وأنهى المنتخب السعودي (الأخضر) الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 .
وفشل الفريقان في هز الشباك فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للمنتخب السعودي.
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