اونلاين | «يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

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ينتظر عشاق الساحؤة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل اليوم عندما يصطدم امنتخب السعودية مع قطر اليوم الخميس 5/ 12/ 2019 في نصف نهائي كأس الخليج 24 وذلك في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة السعودية وقطر والقنوات الناقلة

وسيلتقي المنتخب السعودي والقطري على ملعب خليفة الدولي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة السادية مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك عبر قنوات بي ان سبورتس HD والكأس القطرية 1HD.

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مشوار الفريقين في البطولة

وكان المنتخب القطري قد بدأ مشاوره في خليجي 24 بالهزيمه أمام العراق بهدفين لهدف، ثم فاز على المنتخب اليمني بسداسي نظيفة، ثم حقق فوز كاسح على منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين ليتأهل في المركز الثاني رفقة العراق إلى نصف النهائي.

بينما تأهل المنتخب السعودي بعد تصدر مجموعتها بالفوز على البحرين بهدفين نظيفيين، ثم الفوز على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف لصل لمباراة نصف النهائي أمام المنتخب القطري، حيث كانت آخر مباراة رسمية بين الأخضر والعنابي في كأس أمم آسيا لصالح أبطال القارة.