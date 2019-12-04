بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الاربعاء فى الدوري الانجليزي

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح جاره ايفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، المقرر إقامته فى العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي بث مباشر BEIN SPORTS

ليفربول ضد إيفرتون

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الديربي التي تجمع بين ناديا ليفربول وايفرتون في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذي يسعى لمواصلة إنتصاراته المتتالية من أجل تأمين صدارة الدوري الانجليزي، فيما يتطلع ايفرتون لإستعادة

نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي بث مباشر BEIN SPORTS



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي بث مباشر BEIN SPORTS

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ليفربول ضد إيفرتون

ونجح ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، بعدما حقق الفوز فى 13 مباراة بمسابقة الدورى الانجليزى هذا

الموسم فيما تعادل فى مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد ويعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي بث مباشر BEIN SPORTS

ليفربول ضد إيفرتون

ويعيش ليفربول أبهى فتراته في السنوات الأخيرة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث كان الفريق قريباً من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب بصعوبة أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، بينما فاز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي بث مباشر BEIN SPORTS



ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الحارس البرازيلي أليسون بسبب الايقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الجولة الماضية أمام برايتون، بجانب الثنائي جويل ماتيب وفابينيو بسبب الاصابة.