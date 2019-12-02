مشاهدة حفل تسليم الكرة الذهبية 2019 بث مباشر اليوم 02-12-2019 "بالون دور"

يقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة حفل توزيع جوائز الكرةالذهبيةبث مباشر ، حيث يترقب عشاق الكرة العالمية في كل أنحاء الكرة الأرضية الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019 والتي يحصل عليها أفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
ومن المقرر أن يقام حفل الإعلان عن الفائز بالجائزة على مسرح "دي شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس في حفل توزيع جوائز الكرةالذهبية 2019 مساء اليوم الإثنين من قبل المجلة الفرنسية.
ومن المنتظر أن ينطلق الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة حيث ستنقل فرانس فوتبول عبر بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي وتنقله قناة بي ان سبورت الإخبارية على قناتها المفتوحة.
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