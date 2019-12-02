بالون دور 2019| مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية «بث مباشر»

يقدم الوفد خدمة تغطية مباشرة لحفل جائزة الكرة الذهبية «بالون دور 2019»، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، والمقام في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ينفاس عليها أبرز النجوم في العالم مثلليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.
بدأت مجلة فرانس فوتبول في الكشف عن ترتيب اللاعبين في الذين تواجدت اسمائهم فيقائمة التي 30 لاعبًا المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، وجاء الترتيب كتالي:
11- دي يونج
12- ستيرلينج
13- هازارد
14- دي بروين
15- دي ليخت
16- أجويرو
17- فيرمينو
18- جريزمان
19- أرنولد
20- أوباميانج
20- تاديتش
22- سون
23- هوجو لوريس
24- كوليبالي
24- تير شتيجن
26- بنزيما
26- فينالدوم
28- فان دي بيك
28- جواو فيلكيس
28- ماركينيوس
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