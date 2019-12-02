بالون دور 2019| مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية «بث مباشر»

يقدم الوفد خدمة تغطية مباشرة لحفل جائزة الكرة الذهبية «بالون دور 2019»، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، والمقام في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ينفاس عليها أبرز النجوم في العالم مثل ليونيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك. بدأت مجلة فرانس فوتبول في الكشف عن ترتيب اللاعبين في الذين تواجدت اسمائهم في قائمة التي 30 لاعبًا المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، وجاء الترتيب كتالي: قائمة التي 30 لاعبًا المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، وجاء الترتيب كتالي: 11- دي يونج 12- ستيرلينج 13- هازارد 14- دي بروين 15- دي ليخت 16- أجويرو 17- فيرمينو 18- جريزمان 19- أرنولد 20- أوباميانج Advertisements 20- تاديتش 22- سون 23- هوجو لوريس 24- كوليبالي 24- تير شتيجن 26- بنزيما 26- فينالدوم 28- فان دي بيك 28- جواو فيلكيس 28- ماركينيوس

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