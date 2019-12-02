تقرير.. 4 بدائل مُتاحة لحل أزمة رحيل النقاز عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

"تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية، ليس لشهر أو اثنين".. بهذه الكلمات أعلن حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء بعد توجيهه الشكر لجماهير فريقه.

أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، أوضح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن اللاعب قدّم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك بعدما أصبح لاعبًا حرًا بعد فسخ التعاقد.

أقرب فترة انتقالات يمكن للزمالك تدعيم صفوفه ببديل لحمدي النقاز ستكون الشهر المقبل ولكن ماذا سيفعل الزمالك في مبارياته المقبلة في ظل عدم وجود ظهير أيمن؟

حازم إمام

يُعد حازم إمام الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن الذي يجيده ويتم توظيفه به حال لم يتم الاستعانة به كجناح أيمن.

لذا عند توظيف حازم إمام في مركز الظهير الأيمن لن يواجه الفريق أزمة فاللاعب يُجيد هذا المركز كما أن الفريق يمتلك أكثر من لاعب من الممكن أن يؤدي دور حازم كجناح أيمن.

محمد عبد السلام

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قلب الدفاع الشاب محمد عبد السلام سبق وتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن في أكثر من مرة كمباراة دجلة في الموسم الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 29.

محمد عبد الغني

وهو الأمر الذي تكرر أيضًا مع قلب الدفاع محمد عبد الغني الذي لعب في مركز الظهير الأيمن أمام نهضة بركان المغربي بالنسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية.

كريم رأفت

الزمالك كان قد تعاقد خلال الانتقالات الشتوية الماضية مع لاعب دمنهور كريم رأفت الذي ينشط في مركز الظهير الأيمن ولكنه يُشارك مع فريق الشباب ويتم تصعيده أحيانًا للتمرن مع الفريق الأول.

الزمالك كان يمتلك ظهير أيمن شاب محمد أحمد "كماتشو" ولكنه استغنى عنه في الانتقالات الصيفية الماضية لنادي الإسماعيلي بسبب بلوغه عامه الـ 21 بعدما أعاره من قبل للاتحاد السكندري كلاعب فريق أول.

الزمالك ينتظره في ديسمبر مواجهة الشرقية يوم 4 ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكأس، ثم مواجهة نظيره بريميرو دي أغوستو يوم 7 بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم بيراميدز يوم 12 ضمن منافسات الدوري وبعده طلائع الجيش يوم 12 وسموحة يوم 20 والإنتاج الحربي يوم 24 ثم زيسكو يوم 27 ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.