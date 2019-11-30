شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. همام طارق يهدد الإسماعيلي بعدم خوض مباراة الاتحاد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودبت أزمة كبرى بين همام طارق ومسئولي النادي الإسماعيلي خلال الساعات القليلة الماضية، وتطور الأمر لتهديد اللاعب بعدم خوض مباراة الاتحاد السكندري الليلة. Advertisements ويعقد صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي جلسة الآن مع همام طارق لإقناعه بالمشاركة في لقاء اليوم وإنهاء الأزمة الحالية.

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