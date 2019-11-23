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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف علي تصريحات جوارديولا حول رحيله عن السيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
يستأنف اليوم بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" والتي يحمل لقابها اخر نسختين علي التوالي مانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف "بيب جوارديولا" .
كشفت صحيفة "صن" البريطانية ان عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يفكر على الإطلاق في الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أشار إليه المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي.
وتداولت الصحف الالمانية اخبار عن امكانية عودة جوارديولا الي العملاق البافاري بايرن ميونخ مرة اخري ، حيث يرغب رئيس النادي بتعيينه خليفة للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ، والذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج
ورد جوارديولا علي انباء رحيله عن مانشستر سيتي قائلا ؛ إذا سأل الناس، هل أريد البقاء؟، نعم، أريد البقاء، ليس لدي أي أسباب للرحيل".
وأضاف: "أنا راض بشكل لا يصدق عن العمل في هذا النادي، ومع هؤلاء اللاعبين ، إذا كان الناس يعتقدون أنني سأستقيل أو سأُطرد بسبب النتائج، أو تأخرنا بفارق تسع نقاط عن ليفربول، فإن الناس لا يعرفونني".
واختتم قائلا ؛ إذا كان النادي يريدني الموسم المقبل، فأنا أريد أن أكون هنا بنسبة 100%".
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