اونلاين | يلا شووت Time Sport مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA حصري رابط ماتش مصر قناة مفتوحة Extra Time

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يبحث المنتخبان المصري وضيفه كوت ديفوار عن اللقب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة النهائية للنسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

حجز المنتخبان بطاقتيهما إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل بعدما تغلبت مصر على جنوب أفريقيا 3-0، وكوت ديفوار على غانا 3-2 بركلات الترجيح.

وتوجت الغابون بالنسخة الأولى 2011 على حساب المغرب المضيف، وتأهلا معاً إلى جانب مصر التي حلت ثالثة على حساب السنغال، إلى أولمبياد لندن 2012، فيما كان اللقب من نصيب نيجيريا في النسخة الثانية التي استضافتها السنغال 2015، بتغلبها على الجزائر وبلغا أولمبياد ريو دي جانيرو مع جنوب أفريقيا الثالثة على حساب السنغال أيضاً.

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ولن تكون مهمة المنتخب المصري الذي تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة سهلة في حصد اللقب على حساب كوت ديفوار التي تصدرت المجموعة الثانية، رغم قوة هجوم "الفراعنة" برصيد 9 أهدف، بينها 4 أهداف لمصطفى محمد هداف البطولة حتى الآن، لأن منتخب الفيلة منظم جيداً من الناحية الدفاعية.

ودعا شوقي غريب الجماهير المصرية للتواجد بكثافة في المباراة النهائية، مضيفاً: "سننتظر حضور 80 ألف متفرج لمؤازرة الفراعنة الصغار بإستاد القاهرة، وأعد بأننا لن نخذلهم، وسنفوز بكأس البطولة".

وتابع: "أمامنا فرصة ممتازة لإسعاد الجماهير، وأسعى للفوز بلقب البطولة لأول مرة في تاريخي، وسيساعدني على تحقيق هذا الإنجاز جيل جيد من اللاعبين سيكون له شأن عظيم، كما فعل الجيل الذهبي للكرة المصرية الفائز بأمم افريقيا للكبار ثلاث مرات متتالية 2006 و2008 و2010، وقتما كنت مساعداً للمدير الفني للمنتخب حسن شحاته".

وأوضح غريب أنه يبحث عن إنجاز يرتبط باسمه، ويعيد إلى الأذهان إنجازه السابق، عندما قاد مصر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب عام 2001.