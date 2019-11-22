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جدة - عمرو شويل يواجه المنتخب الأولمبي نظيره كوت ديفوار في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ستاد "القاهرة الدولي"، خلال المباراة النهائية لبطولة كاس أمم أفريقيا تحت 23 عام، والتي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وبالرغم من أن كلا المنتخبين قد ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسمياً، إلا أن هذه الأمر لم يقلل من رغبتهم في تحقيق الانتصار والتتويج باللقب، خاصة المنتخب المصري الذي يقدم مستوى رائع ويرغب في انهاء البطولة بشكل جيد.





كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم اون لاين رابط شغال ماتش المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم اون لاين رابط شغال ماتش المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار، واستطاع منتخب مصر في تقديم مستوى جيد للغاية خلال البطولة، حيث إنه تصدر مجموعته برصيد 9 نقط من ثلاث انتصارات متتالية.

ونجح المنتخب الأولمبي في الانتصار على مالي في بداية المشوار بهدف دون رد أحرزه النجم المتألق مصطفى محمد، قبل أن يواصل انتصاراته على حساب منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم اون لاين رابط شغال ماتش المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم اون لاين رابط شغال ماتش المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار، وفي المباراة الثالثة بدور المجموعات انتصر الفراعنة على الكاميرون بهدفين دون رد.

وبدور النصف النهائي تألق المنتخب الأولمبي بقوة ونجح في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة.

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم اون لاين رابط شغال ماتش المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم اون لاين رابط شغال ماتش المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار، بينما منتخب الكوت ديفوار فق تأهل إلى دور النصف النهائي بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقط، حيث خاض 3 مباريات حقق الانتصار في 2 وخسر في واحدة.

بينما في نصف النهائي فاستطاع منتخب كوت ديفوار أن ينتصر على غانا 4-2 بركلات الترجيح.