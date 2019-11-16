شكرا لقرائتكم شيكابالا يسخر من بن شرقي والمغربي يتوعد بالرد .. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، فى وصلة هزار مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال تواجدهما فى غرف خلع الملابس بالقلعة البيضاء.

وقام الفهد الأسمر بمداعبة بن شرقى زميله بالفريق، بعد الزى الذى اعتاد الأخير على ارتدائه خلال ذهابه لمقر النادى بميت عقبة للمشاركة فى التدريبات، وطلب شيكابالا خلال وصلة الهزار مع اللاعب المغربي أن ينهض حتى يشاهد ملابسه، ليلقبه شيكابالا بعدها بـ"شعبولة".

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وتوعد أشرف بن شرقى شيكابالا بأن يكون الرد على تلك المداعبة داخل أرض الملعب وأمام جميع زملائهم بالفريق.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة حرس الحدود، وديًا فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الزمالك لمواجهة انبى، المقرر لها يوم 25 من شهر فبراير الجاري، في الجولة السادسة بالدوري الممتاز.