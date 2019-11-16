“تردد قناة أون سبورت on sport على نايل سات “نوفمبر 2019” الناقلة مباريات الدوري...

نتابع معكم اليوم تردد قناة أون سبورت on sport والتي تعتبر من أشهر القنوات الرياضية المصرية والعربية، وتصنف من ضمن القنوات الرياضية ذات المحتوى الإعلامي الرياضي المتميز، وتبث قناة أون سبورت ترددها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات واسع التغطية، والذي يغطي بثه جميع البلدان العربية وإقليم الشرق الأوسط بأكمله.
|المدار
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل التصحيح
|التقنية والجودة
|7.0°W
|نايل سات
|10853
|H
|27500
|5/6
|HD
|7.0°W
|نايل سات
|10853
|H
|27500
|5/6
|SD
- التردد: 10853 (H)
- الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
رابط البث المباشر لقناة أون سبورت على قناتها الرسمية على اليوتيوب
الصفحة الرسمية لقناة اون سبورت الرياضية على الفيس بوك
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تردد قناة الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري من هنا
برامج قناة أون سبورت on sport
- برنامج مساء الأنوار
- برنامج خاص مع سيف
- برنامج ستاد مصر
ومن الجدير بالذكر أيضا أن قناة اون سبورت 2 يتوقف بثها في أحيان كثيرة، ولكنها تقوم بالبث في حال تعارض بث أكثر من مباراة هامة في نفس التوقيت. فيتم بث مباراة على قناة اون سبورت 1 وتبث المباراة الأخرى على تردد اون سبورت 2.
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ونتابع مع عشاق النادي الأهلي اليوم مباراته الهامة المؤهلة للدور 16 من بطولة أبطال الدوري الأفريقية، كما سنقوم بعرض نتيجة وملخص مباراة الليلة عقب نهاية المباراة.