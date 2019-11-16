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برشلونة يحسم رحيل فيدال عن الفريق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

يقدم التشيلي "ارتورو فيدال" مستوي جيد هذا الموسم في قلعة الكامب نو تحت قيادة المدرب الاسباني "ارنستو فالفيردي" وهو الامر الذي جعل ادارة البرسا تتمسك به بعد ماكان اقرب لاعب للرحيل .

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وارتبط التشيلي أرتورو فيدال بالرحيل عن برشلونة والانتقال لصفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن البارسا قرر التمسك ببقاء اللاعب.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" ان برشلونة لن يبيع فيدال وان المدرب يعول عليه كثيرا هذا الموسم بعد ان اتيحت له الفرصة باللعب اساسيا في عدة مباريات .

واضافت الصحيفة ان اللاعب القريب من الرحيل عن قلعة البلوجرانا والخروج من الكامب نو ، هو الكرواتي ايفان راكيتيتش والذي خرج من حسابات فالفيردي في الفترة الماضية خاصة مع قدوم الهولندي دي يونج الي الفريق .

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