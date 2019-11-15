رياضة | مشاهدة قناة MBC Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر مجانا الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة قناة MBC Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر مجانا الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل المواجهة المرتقبة بين منتخب البرازيل وغريمه التقليدي منتخب الأرجنتين في مواجهة ودية "سوبر كلاسيكو" ستقام على استاد جامعة الملك سعود بالسعودية – الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقام هناك.

موعد مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل اليوم الجمعة:

تبدأ أحداث المواجهة المثيرة بين عملاقي أمريكا الجنوبية (الأرجنتين × البرازيل) اليوم الجمعة الموافق 15 / 11 / 2019، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة مكرمة، والساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتحظي مباراة الليلة باهتمام كبير من جماهير الكرة حول العالم، حيث تجمع بين أفضل منتخبين على وجه الكرة الأرضية، كما تشهد مشاركة كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة في مقدمتهم نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، ونجم ليفربول روبرتو فيرمينو.

استقبال تردد قناة MBC Action الجديد 2019 على النايل سات :

ويمكنكم استقبال تردد قناة "ام بي سي اكشن" MBC Action السعودية، الجديد 2019، على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة القناة على شاشات التلفاز :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

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معامل تصحيح الخطأ : 5/6

استقبال تردد قناة MBC Action الجديد 2019 على عرب سات :

ويمكنكم استقبال تردد قناة "ام بي سي اكشن" MBC Action السعودية، الجديد 2019، على القمر الصناعي عرب سات، لمتابعة القناة على شاشات التلفاز

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V :.

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

كما ستكون المباراة متاحة أيضًا عبر شاشة قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية الناقل الرسمي لبطولات الكرة في السعودية وذلك عبر تردد 12149 أفقي، و12284 رأسي علي (النايل سات)، وتردد تردد 12149أفقي، 12015رأسي علي القمر الصناعي (عرب سات).