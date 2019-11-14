Time sport بث مباشر مباراة مصر والكاميرون kora srar بطولة أمم أفريقيا تحت سن الـ23 مباشر | ماتش مصر...

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بث مباشر ماتش مصر والكاميرون منتخب مصر الاوليمبي تحت سن الـ23 مباشر اليوم الخميس 14/11/2019 عبر قناة تايم سبورت الرياضية في تمام الساعه الثامنة مساءا، وتبث مباراة مصر والكاميرون مباشر عبر قناة bein sport hd10 ،ويمكنكم متابعة المباراة والاستوديو التحليلي داخل المقال.