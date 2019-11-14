اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة فلسطين واليمن بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت فلسطين واليمن NOW رابط اتش دي KORA ONLINE

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يستضيف منتخب اليمن نظيره المنتخب الفلسطيني، اليوم الخميس، الموافق 14-11-2019، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة، والمؤهلة لبطولة كأس أمم آسيا، وكأس العالم، وتقام المباراة بين اليمن وفلسطين على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

مباراة قوية للغاية، حيث يأمل المنتخب الفلسطيني في الفوز على نظيره اليمني من أجل مواصلة النتائج الجيدة في التصفيات المزدوجة، بينما يرغب المنتخب اليمني تصحيح أوضاعه حتى لا يفقد آمال التأهل عن هذه المجموعة، ويلعب منتخبا فلسطين واليمن لحساب المجموعة الرابعة، ويتواجد معهما أوزبكستان والسعودية وسنغافورة.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأمل أن يحقق الفوز حتى يصعد للمراكز المتقدمة في المجموعة، بعدما خاض المنتخب 3 مباراتين فاز في واحدة وتعادل في أخرى وخسر مثلها.

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بينما على الجانب الآخر يتمنى منتخب اليمن تجاوز كوبته، إذ يتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بعدما خاض 3 مباريات، لم يحقق خلالها أي فوز، فتعادل في 2 وخسر واحدة.

موعد مباراة اليمن وفلسطين

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت جرينيتش، وتقام مباراة اليمن وفلسطين على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وتذاع المباراة عبر قناة Alkass Five HD، وقناة KSA Sports 2، ويعلق عليها محمد السعدي.