شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 7 أهداف للمنتخب الأولمبى قبل مواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عن تحقيق عدد كبير من الأهداف فى المواجهة المرتقبة أمام غانا بالجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

ويواجه المنتخب الأولمبى فى الثامنة مساء غد الاثنين نظيره الغانى باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

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ويتصدر المنتخب الأولمبى مجموعته برصيد 3 نقاط، ويليه كل من غانا والكاميرون بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب مالى المجموعة بدون نقاط.

وهناك 7 أهداف أساسية يضعها الجهاز الفنى واللاعبون للفراعنة فى مواجهة غانا غدا، لمعرفتها اضغط هنا