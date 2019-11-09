ابراهيم يستدعي تشكيلة سوريا لمباراتي الصين والفيليبين







اسماء السيد - اختار فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخب سوريا بكرة القدم تشكيلة من 23 لاعبا لمباراتيه مع الصين والفيليبين اللتين ستقامان في دبي (الأرض المفترضة لسوريا) يومي 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023. وتتصدر سوريا منتخبات المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط، تليها الصين 7 والفلبين 4 وجزر المالديف 3 وغوام دون نقاط. وضمت التشكيلة 15 لاعبا محليا و8 محترفين وهم: أسامة أومري ومؤيد عجان وعمرو جنيات ويوسف محمد (الوحدة) ومحمد مرمور وخالد مبيض وخالد كردغلي وكامل حميشة (تشرين) وإبراهيم عالمة وورد السلامة (الجيش) وحسين جويد ومارديك مردكيان (حطين) وخالد إبراهيم وأحمد الأشقر (الاتحاد ) وأحمد الشيخ (النواعير) وعمر السوما (الأهلي السعودي) وعمر خربين (الهلال السعودي) وأحمد الصالح (العهد اللبناني) وعمرو ميداني (الكويت الكويتي) ومحمود مواس (أم صلال القطري) وشادي الحموي (نجران السعودي) ونصوح نكدلي (مسيمير القطري وعبدالله الشامي (الفيححيل الكويتي).

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