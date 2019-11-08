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جدة - عمرو شويل
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر ومالي الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبى ومالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا حيث تدخل كتيبة شوقى غريب المدير الفنى اختبارا صعبا بعد قليل فى مباراة غاية فى الأهمية أمام مالى، فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.
يلاشوت مشاهدة ماتش مصر ومالي الأولمبي بث مباشر
يلاشوت مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبى ومالى وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة من الساعة الثانية ظهرا حتي الآن لمؤازرة المنتخب الاولمبي أمام مالى فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة مساء اليوم الجمعة في افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد مالى
كوره اون لاين مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبي ومالى
يلاشوت مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبى ومالى حيث يدخل منتخب شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.
مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبى ومالى اون لاين
مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبى ومالى اون لاين حيث خاض الفراعنة برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير.
كوره اون لاين بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ومالى
كوره اون لاين بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ومالى حيث حرص شوقى غريب خلال الفترة الأخيرة على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها منافسات البطولة، بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الودية التى لعبها الفريق وأخرها وديتىّ جنوب افريقيا فى مصر وأبرزها كثرة الفرص الضائعة وكثرة المساحات بين الخطوط وتحديدا خطىّ الوسط والهجوم.
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