شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يبدأ رحلة حجز تذكرة "طوكيو" أمام مالي الليلة بإستاد "الرعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تشير عقارب الساعة إلى تمام السابعة مساء اليوم، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى إفتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

خاض المنتخب الأوليمبى برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير.

حرص شوقى غريب خلال الفترة الأخيرة على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها منافسات البطولة، بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الودية التى لعبها الفريق وأخرها وديتىّ جنوب افريقيا فى مصر وأبرزها كثرة الفرص الضائعة وكثرة المساحات بين الخطوط وتحديدا خطىّ الوسط والهجوم.

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وأشاد شوقى غريب بالروح والمعنويات العالية التى تسيطر على جميع لاعبى الفريق، موضحا أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد وتعاهدوا على إسعاد الجماهير المتعطشة لتحقيق الإنجاز، ووعد المدير الفنى الجماهير بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 وهو الهدف الأساسى بالنسبة له، مع بذل قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب القارى.

واستقر شوقى غريب على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الإفتتاح أمام مالى، ويضم كل من محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد أبو الفتوح وأحمد رمضان بيكهام فى الدفاع، وأكرم توفيق وعمار حمدى ورمضان صبحى وناصر ماهر فى الوسط، ومصطفى محمد وصلاح محسن فى الهجوم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية دعما كبيرا من جانب أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، ووجه عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة رسالة للاعبين مفادها أن مصر كلها وراء الفريق سواء الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أو اتحاد الكرة، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق التأهل واللقب.. وأضاف أن النجاح لا يتحقق إلا بروح التماسك بين اللاعبين والتعاون فيما بينهم، والعمل الجماعي الذي يعتبر أساس كل نجاح.

وأكد أن جماهير مصر تنتظر من هذا الفريق الكثير، وتعويض خسارة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضى.. كما تحدث الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الجبلاية للاعبين عن إرادة الذات، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين بعد قام كل طرف بدوره سواء اتحاد الكرة أو الجهاز الفنى الذى يملك كل الخبرات، وعلى اللاعبين تأكيد ذاتهم، مؤكدا أن مصر تنتظر نجوم آخرين بحجم محمد صلاح.