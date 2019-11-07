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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب مخالفة منتخب بلاده.. أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالعنصرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
اتهم الرئيس رجب طيب اردوغان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بانتهاج "سلوك تمييزي" حيال تركيا لفتح تحقيق تأديبي بعد التحية العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك خلال المباريات التي نظمت أثناء الهجوم التركي على شمال سوريا.
وأعلن اردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: "الرياضيون الذين يمثلون بلادنا في الخارج باتوا مستهدفين منذ بدء العملية" العسكرية.
وأضاف "نرفض الموقف التمييزي والظالم والسياسي حيال فريقنا الوطني وأنديتنا".
وفي 15 تشرين الأول أعلن الاتحاد الاوروبي فتح تحقيق تأديبي بحق تركيا يتعلق ب"استفزاز سياسي" محتمل بعد التحيات العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك خلال مباريات ضد ألبانيا وفرنسا في إطار تصفيات كأس اوروبا 2020.
وأدى أفراد الفريق التركي تحية عسكرية بعد التعادل مع فريق فرنسا في 14 من تشرين الأول في باريس تأكيدا على دعم العسكريين المشاركين في هجوم أنقرة ضد القوات الكردية شمال سوريا.
وأثار ذلك استياء فرنسا حيث دعا مسؤولون سياسيون إلى إلغاء المباراة بعد تحية عسكرية أولى أداها الفريق التركي في المباراة ضد ألبانيا قبل أيام.
وسخر الاعلام التركي الموالي للحكومة من الجدل ونشر صورا تظهر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان يوجه تحية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لدى تسليم وسام الشرف للفريق الفرنسي في حزيران.
وتمنع اللوائح الدولية لكرة القدم "الفيفا" إقحام الرياضة في السياسة داخل الملاعب، ومعاقبة من يقوم بذلك قانونياً بعدة طرقات.
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