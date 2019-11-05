موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 والقنوات الناقلة – أسعار...

مباراة الهلال وأوراوا الياباني، مباراة هامة ينتظرها الكثيرون من عشاق كرة القدم السعودية، حيث يواجه الهلال البطل الياباني من أجل تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء مباراة الإياب على أرض الأخير بستاد مدينة سايتاما باليابان 24 نوفمبر المقبل، ويدخل الفريقان المباراة وكلاهما متساوي في عدد مرات الحصول على لقب دوري أبطال آسيا مرتين فتُرى من سيلقب باللقب هذه المرة.

موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني

تقام مبارة الهلال وأوراوا في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر الموافق 12 ربيع أول، على أرض ملعب جماعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وعن آخر أخبار نادي الهلال، يستعد نجم هجوم الأزرق أندريه كاريلو للمشاركة في مباراة ذهاب الهلال وأوراوا، حيث تعاف من اصابته التي لحقت به من مباراة الفتح في الدوري السعودي، وكان كاريلو قد شارك بالفعل في تدريبات الهلال الجماعية.

وعلى الجانب الآخر، يعاني نادي أوراوا من عدد من الغيابات في صفوفه، حيث يغيب نجم هجومه موتو يوكي والمدافع تاكويا أوكي عن اللقاء للإصابة، إلى جانب غياب الحارس الأساسي بسبب نفاذ عدد البطاقات الصفراء.

أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا

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مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مفتوحة للجمهور بأسعار تذاكر تتراوح بين 50 حتى 5000 ريال، على أن يبدأ طرح التذاكر للجمهور قبل يومين من موعد المباراة أي يوم الخميس 7 نوفمبر.

توقيت مباراة الهلال وأوراو والقناة الناقلة

المباراة مذاعة حصرياً عل شاشة قناة BeiN Sports hd 1 وقنوات الكأس الرياضية، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت الرياض، 8:30 بتوقيت دبي، 6:30 بتوقيت القاهرة.

تأهل نادي الهلال لمباراة اليوم، بعد أن حقق الفوز عل نادي السد القطري في نصف النهائي بنتيجة 6-5 من مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما تأهل نادي أوراوا لمباراة ذهاب النهائي بعد أن حقق فوزاً على غوانغجو افرغراند بمجموعة أهداف 3-0 من اللقائين.

تفاصيل لقاء الهلال وأوراوا ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

ملعب اللقاء استاد جامعة الملك سعود حكم المباراة علي صباح عداي مساعد حكم 1 حيدر عبد الحسن العبيدي مساعد حكم 2 امير داود حسين حكم رابع واثق مدلل السويدي القناة الناقلة BeiN Sport hd 1 – قنوات الكأس الرياضية

وفيما يخص موعد مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا، وهي المباراة التي سيتم فيها تتويج الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للعام الحالي 2019، فستقام على أرض ستاد نادي سايتاما الياباني، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الموافق 27 ربيع أول، وتنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت الرياض، العاشرة صباحاً بتوقيت جرينتش، ويقود المباراة الحكم الدولي علي رضا فاغهاني.