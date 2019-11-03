اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة بارادو وكمبالا سيتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط بارادو II7SRY جول NOW

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سيكون عشاق الكرة الجزائرية على موعد مع مباراة قوية بداية على ملعب 5 جويلية الأولمبي، والذي سيكون مسرحا لمباراة قوية وواعدة، لحساب إياب الدور الـ 16 مكرر لكأس الكاف، حين يستقبل نادي بارادو ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي، في حوار لن يقبل القسمة على اثنين، في إطار لقاء العودة الذي يسعى من خلاله أبناء حيدرة لكتابة اسمهم بأحرف من ذهب ومواصلة مشوارهم التاريخي في أول مشاركة قارية للنادي وليد 1994، الذي يقترب من دوري مجموعات ثاني المنافسات بالقارة السمراء.

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وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ما يجعل التعداد مطالبا بالحذر والعمل لإستغلال الفرص، عكس ما كان عليه لقاء الذهاب من اجل الفوز والظفر بتأشيرة بلوغ دوري المجموعات لأول مرة في التاريخ، هذا ولن تكون المهمة سهلة في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الباك” على غرار بن عيادة، بوشينة، عبد الجليل، حمدي ومصيباح، يذكر أن نادي بارادو يشارك لأول مرة في منافسة خارجية وحقق نتائج مميزة، على أمل الظفر بتأشيرة التأهل في لقاء الغد.

ومن جانبه، أكد فرانسيسكو شالو المدرب البرتغالي لنادي بارادو، أن الفريق يستهدف التأهل لدوري مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي، موضحا أن التعداد سيلعب لقاء الغد بقوة للتأهل لا غير.