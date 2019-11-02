الامارات | بالفيديو.. مقتل لاعبة كرة قدم دولية طعناً بالسكين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مقتل لاعبة كرة قدم دولية طعناً بالسكين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاقت لاعبة منتخب جامايكا لكرة القدم تارانيا كلارك، مصرعها طعناً بالسكين إثر شجار على هاتف محمول، وفارقت كلارك البالغة 20 عاما الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه متأثرة بالطعنات التي تلقتها.
وقام الحساب الرسمي للاتحاد الجامايكي لكرة القدم في "تويتر" بنشر تغريدة عبر خلالها عن تعازيه لأقارب كلارك وأصدقائها وأرفقها بفيديو لهدف الراحلة الأول مع المنتخب الوطني.
ولعبت كلارك 3 مباريات لمنتخب بلادها سجلت خلالها هدفين، فيما لعبت على مستوى الأندية مع فريق ووترهاوس الذي كانت تحمل شارة قيادته.
وقال رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، مايكل ريكيتس، تعقيبا على الحادثة المؤسفة في تصريح نقلته المواقع العالمية: "نشعر بحزن شديد، وعلى الاتحاد تقديم مساندة كاملة لوالدة اللاعبة ولأصدقائها المقربين. أناشد لاعبينا الصغار بإيجاد طرق أخرى لحل الصراعات".
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