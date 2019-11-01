بدء توزيع الدعوات المجانية الخاصة بمباراة المصري وكوت دي أور

تبدأ إدارة النادي المصري غداً في الواحدة ظهر اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر عملية توزيع الدعوات المجانية الخاصة بمباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش

ببرج العرب.

فعلى السادة الراغبين في الحصول على تلك الدعوات التوجه للمنفذين المخصصين لتوزيع الدعوات وهما على النحو التالي:

1- منفذ بيع التذاكر بشارع الشهيد طيار عاطف السادات "خلف المدرج البحري".

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2 - منفذ فرع النادي المصري الضواحي 1 " النادي الاجتماعي" وهو

مخصص للسادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019 والذين يمكنهم استلام دعواتهم بموجب كارنيه العضوية للسنة المالية 2020/2019.

فيما سيتم تسليم الدعوات من منفذ المدرج البحري بعد تسجيل أسماء السادة الراغبين في الحصول عليها وكذلك أرقام بطاقة الرقم القومي في الكشف المعد لذلك من قبل إدارة النادي المصري.

هذا وتستمر عملية توزيع الدعوات حتى الساعة السابعة مساء أو نفاذ الدعوات المخصصة للتوزيع على الجماهير أيهما أقرب.