المعادى يهزم سبورتنج في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادى المعادى الرياضي واليخت اليوم فوزًا مهمًّا على حساب سبورتنج، صاحب بنتيجة ٢٧/٢٩ ، وذلك في اللقاء الذي أقيم علي الصالة المغطاة بنادي سبورتنج الرياضي في الإسكندرية، في دورى المحترفين لكرة اليد.

اتسم اللقاء بالندية والإثارة طوال

فتراته إلي أن استطاع أبناء المعادى حسمه بفارق هدفين لينتهي بنتيجة ٢٧/٢٩، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة لدورى المحترفين لكرة اليد.

هذا ويواجه الفريق غدًا الجمعة مباراة غاية في القوة أمام الأهلي،

وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين، في تمام الساعة السادسة مساء بالصالة المغطاة للنادى الأهلي في الجزيرة.

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادى المعادى الرياضي واليخت كلا من مجدى أبو المجد مديرًا فنيًّا، ويحيي فؤاد مدربًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمي، وحسن سالم مديرًا إداريا، ومحمود داود طبيبا للفريق.