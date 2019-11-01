الوصل يحقق الانتصار على حتا في دوري الخليج العربي

تمكن نادي الوصل من الفوز على حتا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم علي ستاد زعبيل ضمن مواجهات منافسات الجولة السادسة

من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

سجل أهداف الوصل كلاً من لوكاس جالفاو، ويلتون سواريز، علي حسن سالمين في الدقائق

15 و64 و80، بينما سجل هدف حتا الوحيد عن طريق عبدالله كاظم في الدقيقة 60.

وبتلك النتيجة تقدم الوصل للمركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما تجمد فريق حتا في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.